Морфемный разбор слова украшали

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Морфемный разбор слова украшали
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У- приставка краш -корень а-суффикс  л-суффикс и -окончание украшал - основа
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