За 6 дней мальчик прочитал половину книги, читая ежедневно по 10 страниц Через скол??ко дней мальчик прочтёт вторую половину этой книги, Если каждый день будет читать на 5 страниц больше?

Математика

За 6 дней мальчик прочитал половину книги, читая ежедневно по 10 страниц Через скол??ко дней мальчик прочтёт вторую половину этой книги, Если каждый день будет читать на 5 страниц больше?

Автор: Гость