За 6 дней мальчик прочитал половину книги, читая ежедневно по 10 страниц Через скол??ко дней мальчик прочтёт вторую половину этой книги, Если каждый день будет читать на 5 страниц больше?
Математика
За 6 дней мальчик прочитал половину книги, читая ежедневно по 10 страниц Через скол??ко дней мальчик прочтёт вторую половину этой книги, Если каждый день будет читать на 5 страниц больше?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6•10=60(страниц) - половина книги 10+5=15(страниц в день) 60:15=4(дней) Ответ: Мальчик прочитает книгу за 4 дня
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