Помогите, пожалуйста. Нужно выписать словосочетания с действительными причастия??и. Ученик, выступающий на семинаре; школьники, помогающие убрать урожай; модель сделанная ребятами; посаженное юннатами дерево; борющиеся за перв...
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Помогите, пожалуйста. Нужно выписать словосочетания с действительными причастия??и. Ученик, выступающий на семинаре; школьники, помогающие убрать урожай; модель сделанная ребятами; посаженное юннатами дерево; борющиеся за первенство спортсмены; сражающийся с врагом отряд; бушующее море; сравниваемые предметы; ёлка украшенная ребятами; лечащий врач; ярко освещённый зал; заполняемый сосуд; сверкающий на солнце снег.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ученик, выступающий(действит.прич,наст.время,суф.-ЮЩ) на семинаре; школьники, помогающие(действ.прич,наст.время,суф. -ЮЩ) убрать урожай; борющиеся(действ.прич,наст.время,суф. -ЮЩ) за первенство спортсмены; сражающийся (действ.прич,наст.время,суф. -ЮЩ)с врагом отряд; бушующее(действ.прич,наст.время,суф. -ЮЩ) море; лечащий(действ.прич,наст.время,суф. -АЩ) врач ; сверкающий(действ.прич,наст.время,суф. -ЮЩ) на солнце снег.
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