Помогите, пожалуйста. Нужно выписать словосочетания с действительными причастия??и. Ученик, выступающий на семинаре; школьники, помогающие убрать урожай; модель сделанная ребятами; посаженное юннатами дерево; борющиеся за перв...

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Помогите, пожалуйста. Нужно выписать словосочетания с действительными причастия??и. Ученик, выступающий на семинаре; школьники, помогающие убрать урожай; модель сделанная ребятами; посаженное юннатами дерево; борющиеся за первенство спортсмены; сражающийся с врагом отряд; бушующее море; сравниваемые предметы; ёлка украшенная ребятами; лечащий врач; ярко освещённый зал; заполняемый сосуд; сверкающий на солнце снег.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ученик, выступающий(действит.прич,наст.время,суф.-ЮЩ) на семинаре; школьники, помогающие(действ.прич,наст.время,суф. -ЮЩ) убрать урожай;  борющиеся(действ.прич,наст.время,суф. -ЮЩ) за первенство спортсмены; сражающийся (действ.прич,наст.время,суф. -ЮЩ)с врагом отряд; бушующее(действ.прич,наст.время,суф. -ЮЩ)  море;  лечащий(действ.прич,наст.время,суф. -АЩ)  врач ;  сверкающий(действ.прич,наст.время,суф. -ЮЩ)  на солнце снег.
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