Помогите, пожалуйста. Нужно выписать словосочетания с действительными причастия??и. Ученик, выступающий на семинаре; школьники, помогающие убрать урожай; модель сделанная ребятами; посаженное юннатами дерево; борющиеся за перв...

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Помогите, пожалуйста. Нужно выписать словосочетания с действительными причастия??и. Ученик, выступающий на семинаре; школьники, помогающие убрать урожай; модель сделанная ребятами; посаженное юннатами дерево; борющиеся за первенство спортсмены; сражающийся с врагом отряд; бушующее море; сравниваемые предметы; ёлка украшенная ребятами; лечащий врач; ярко освещённый зал; заполняемый сосуд; сверкающий на солнце снег.

Автор: Гость