Сочинение золотая осень. клечевые слова-осеннний,погода,солнце,разноцветный,ковер ,кружатся,легкий,ветерок,чудесный,чувства,багрянный,узорчатый,блестящий,узорчатый,блестящий,оранжевый,необычный,потому что, повсюду,устилает,увяд...
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Сочинение золотая осень. клечевые слова-осеннний,погода,солнце,разноцветный,ковер ,кружатся,легкий,ветерок,чудесный,чувства,багрянный,узорчатый,блестящий,узорчатый,блестящий,оранжевый,необычный,потому что, повсюду,устилает,увядает.
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