Ученые полезные радио звук сделайте морфологический разбор

Гость: Гость:

Ученые - 1 сущ., предмет, 2 - ученыей - нариц., одуш., мужск. род, 2 скл., им. п., мн. ч., подл. Полезные - 1 прил., признак предмета, 2 - полезный - кач., полн. ф., им. п., мн. ч., 3 - опред. Радио - 1 сущ., предмет, 2 - радио - нариц., неодуш., ср. р., 2 скл., им. п., ед. ч., 3 - подл. Звук - 1 сущ., предмет, 2 - звук - нариц., неодуш., м. р., 2 скл., им. п., ед. ч., 3 - подл.