Ученые полезные радио звук сделайте морфологический разбор

Русский язык
Ученые полезные радио звук сделайте морфологический разбор
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ученые - 1 сущ., предмет, 2 - ученыей - нариц., одуш., мужск. род, 2 скл., им. п., мн. ч., подл. Полезные - 1 прил., признак предмета, 2 - полезный - кач., полн. ф., им. п., мн. ч., 3 - опред. Радио - 1 сущ., предмет, 2 - радио - нариц., неодуш., ср. р., 2 скл., им. п., ед. ч., 3 - подл. Звук - 1 сущ., предмет, 2 - звук - нариц., неодуш., м. р., 2 скл., им. п., ед. ч., 3 - подл.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Имеется 320 р. Потратили 1/4 этой суммы,а потом 1/2 остатка. Сколько рублей осталось?
Ответить
Русский язык
Прочитай. Допиши загадки. Запиши слова-отгадки.
Ответить
История
Чем отличались римские императоры от византийских
Ответить
Қазақ тiлi
Ответ на весь тест!!!!!!!!!!!!!
Ответить
История
Какие функции осуществлял сенат при петре 1
Ответить