В каком соотношении находятся полярный экваториальный радиус земли

География
В каком соотношении находятся полярный экваториальный радиус земли
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Полярный радиус Земли - малая полуось эллипсоида Красовского равная 6 356 863 м. Экваториальный радиус Земли - большая полуось эллипсоида Красовского, равная 6 378 245 м. Средний радиус Земли - 6 371 302 м.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Как называется фильм где пацан с мамай переехал в новый дом напротив их жила девочка у ее отца были книги, книга про снежного человека и.т.д она их...
Ответить
Русский язык
Ученые полезные радио звук сделайте морфологический разбор
Ответить
Математика
Имеется 320 р. Потратили 1/4 этой суммы,а потом 1/2 остатка. Сколько рублей осталось?
Ответить
Русский язык
Прочитай. Допиши загадки. Запиши слова-отгадки.
Ответить
История
Чем отличались римские императоры от византийских
Ответить