В каком соотношении находятся полярный экваториальный радиус земли
География
В каком соотношении находятся полярный экваториальный радиус земли
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Полярный радиус Земли - малая полуось эллипсоида Красовского равная 6 356 863 м. Экваториальный радиус Земли - большая полуось эллипсоида Красовского, равная 6 378 245 м. Средний радиус Земли - 6 371 302 м.
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