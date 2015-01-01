Как называется фильм где пацан с мамай переехал в новый дом напротив их жила девочка у ее отца были книги, книга про снежного человека и.т.д она их случайно выпустили а потом ловили по всему городу 2015 год
Литература
Как называется фильм где пацан с мамай переехал в новый дом напротив их жила девочка у ее отца были книги, книга про снежного человека и.т.д она их случайно выпустили а потом ловили по всему городу 2015 год
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Фильм называется "Ужастики".
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