В группе с верху вниз увеличивается

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Химия
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. металлические свойства 2. восстановительные свойства 3. радиус атома 4. основные свойства оксидов 5. основные свойства гидроксидов
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