Помогите пожалуйста упр 563 .
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Помогите пожалуйста упр 563 .
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(сорока лет) (девяноста лет) (в ста метрах) (сто килиргамм)
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