НАчертите 5 номер пожалуйсто))
Физика
НАчертите 5 номер пожалуйсто))
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Построй оси координат V0t по оси 0V отложи 12 единиц по оси 0t 6 единиц. Строй график по точкам • •{0,0}, • 2{3,1} • 3{5,3}, •7{11,5} Соедини последовательно все точки прямыми
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Английский язык
Поставьте существительные в нужную форму I met some interesting_ _____(man) at the meeting last night I need some _____(match ) to light the ...
Русский язык
Математика
За 6 дней мальчик прочитал половину книги, читая ежедневно по 10 страниц Через скол??ко дней мальчик прочтёт вторую половину этой книги, Если кажды...