НАчертите 5 номер пожалуйсто))

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Построй оси координат V0t по оси 0V отложи 12 единиц по оси 0t 6 единиц. Строй график по точкам • •{0,0}, • 2{3,1} • 3{5,3}, •7{11,5} Соедини последовательно все точки прямыми