НАчертите 5 номер пожалуйсто))

Физика
НАчертите 5 номер пожалуйсто))
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Построй оси координат V0t  по оси 0V отложи 12 единиц по  оси 0t  6 единиц. Строй график по точкам •  •{0,0},   • 2{3,1}  • 3{5,3}, •7{11,5} Соедини последовательно все точки прямыми
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