Сочинение повествование на любую тему со сложным планом

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Для А.С. Пушкина настоящий человек — это человек, обладающий добротой, простотой, бескорыстием, душевной красотой, неразрывно связанный с народом, понимающий природу и искусство. Всеми этими качествами обладает любимая героиня Пушкина — Татьяна Ларина. Образ Татьяны дается Пушкиным в развитии. Впервые мы встречаемся с ней среди сельской глуши, в кругу людей, не понимающих ее тонкую натуру. Татьяна Ларина — это печальная, молчаливая девушка. Но, несмотря на это, своей простотой и сердечностью она привлекала всех. Татьяна делает все так, как подсказывает ей сердце. Эта чистота и невинность заставила многих молодых людей обратить на нее внимание. Татьяна любит все народное и способна понимать мир простых людей. Также она очень любит свою родную деревню, свой милый душе уголок. Татьяна искренне восхищалась природой и была готова просидеть долгие часы одна, созерцая красоту вокруг. Внутренняя духовная красота ее основана на потребности любить, быть любимой. И когда она познакомилась с Евгением Онегиным, то поняла, что наконец влюбилась, что дождалась того, кого всю жизнь ждала. Любовь же эта питала ее и придавала новые силы. Когда между Татьяной и Евгением произошел откровенный разговор, то ей стало ясно, что этот человек не любит ее. Она полностью покорилась судьбе. Но в душе продолжала страдать и любить Онегина (таково уж женское сердце!). Судьба распорядилась так, что Татьяна Ларина вышла замуж, ее мужем стал знатный генерал. Это был смелый, мужественный и благородный человек. И нельзя не отметить, что и здесь Татьяна показала себя с лучшей стороны, выбрав достойного супруга. Теперь она стала знатной дамой. Но Таня не являлась рабыней высшего света. В ней была та непосредственность, которую давно уже утратили другие светские дамы. Она презирает окружающую ее “мишуру”, внешний блеск и внутреннюю пустоту. Не случайно преклонялись перед ее красотой и обаянием. Своими манерами и поведением она резко отличалась от других дам. И вот, после многих лет разлуки Татьяна и Евгений снова встречаются. И случается так, что Онегин всем сердцем и душой влюбляется в нее. Но это уже не та юная Таня, а женщина, у которой своя семья, своя жизнь. Онегин сгорает от любви и признается в своих чувствах. Татьяна говорит ему, что тоже его любит, но они никогда не будут вместе. И мы видим в образе Татьяны Лариной женщину, которая, если любит, то любит всю жизнь. Женщину, которая отдается своей любви, но в то же время способна ею пожертвовать, чтобы не страдал близкий ей человек. Испытав из-за своей любви море страданий, Татьяна не способна причинить их другому человеку. Образ Татьяны Лариной, такой близкий и милый Пушкину, стал одним из лучших в русской классике. выписать только главное