Найти безударную гласную докажи напиши

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Найти безударную гласную докажи напиши
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сова - сОвы. .......................
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