Собаку посадили на цепь длиной 3 м , прикрепленную к колышку . Нарисуйте участок зе??ли (за 1 м примите длину отрезка 1 см) , по которой может бегать собака. Найдите наибольшее расстояние между двумя точками границы участка , п...

Математика

Собаку посадили на цепь длиной 3 м , прикрепленную к колышку . Нарисуйте участок зе??ли (за 1 м примите длину отрезка 1 см) , по которой может бегать собака. Найдите наибольшее расстояние между двумя точками границы участка , по которой бегает собака.

Автор: Гость