Собаку посадили на цепь длиной 3 м , прикрепленную к колышку . Нарисуйте участок зе??ли (за 1 м примите длину отрезка 1 см) , по которой может бегать собака. Найдите наибольшее расстояние между двумя точками границы участка , п...

Математика
Собаку посадили на цепь длиной 3 м , прикрепленную к колышку . Нарисуйте участок зе??ли (за 1 м примите длину отрезка 1 см) , по которой может бегать собака. Найдите наибольшее расстояние между двумя точками границы участка , по которой бегает собака.
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Автор: Гость
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Гость:
6 метров пробегает собака
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