Помогите пожалуйста. Задачи придумывать не нужно. Только решить по схеме: Напр??мер: Дано: t=10 мин s=150 см ------------------ v-? СИ: 600 сек 1,5 мин Решение: v= s:t v=1,5:600=0,0025 м/с Ответ: 0,0025 м/с
Физика
Помогите пожалуйста. Задачи придумывать не нужно. Только решить по схеме: Напр??мер: Дано: t=10 мин s=150 см ------------------ v-? СИ: 600 сек 1,5 мин Решение: v= s:t v=1,5:600=0,0025 м/с Ответ: 0,0025 м/с
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Дано: Найти: Решение: 2. Дано: Найти: Решение: 3. Дано: Найти: Решение: Ответ: Может какой-нибудь современный сверхзвуковой истребитель.
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