Помогите пожалуйста. Задачи придумывать не нужно. Только решить по схеме: Напр??мер: Дано: t=10 мин s=150 см ------------------ v-? СИ: 600 сек 1,5 мин Решение: v= s:t v=1,5:600=0,0025 м/с Ответ: 0,0025 м/с

Физика

Помогите пожалуйста. Задачи придумывать не нужно. Только решить по схеме: Напр??мер: Дано: t=10 мин s=150 см ------------------ v-? СИ: 600 сек 1,5 мин Решение: v= s:t v=1,5:600=0,0025 м/с Ответ: 0,0025 м/с

Автор: Гость