Сколько существует двухзначных чисел которые делятся на 5
Математика
Сколько существует двухзначных чисел которые делятся на 5
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10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95. Итого 18
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