Нужны цитаты и взгляды Чадского и Фамусова на : 1) Отношение к богатству и чинам 2)Отношение к любви 3)Идеалы 4)Отношение к службе 5)Отношение к образованию 6)Отношение к крепостному праву 7)Отношение к свободе суждений

Литература
Нужны цитаты и взгляды Чадского и Фамусова на : 1) Отношение к богатству и чинам 2)Отношение к любви 3)Идеалы 4)Отношение к службе 5)Отношение к образованию 6)Отношение к крепостному праву 7)Отношение к свободе суждений
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нужную тебе табличку смотри во вложении. Первый файл - 1 и 2 действие комедии, второй - 3-4 действие.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
1) Когда началось таяние ледников 1)около 15 тысяч лет назад 2)около 14 тысяч лет назад 3)около 13 тысяч лет назад 4)около 10 тысяч лет назад
Ответить
Қазақ тiлi
Помогите 2 тапсырма срочно заранее огромное спасибо
Ответить
Технология
Почему при приготовлении бутербродов надо тщательно соблюдать санитраногигиени??есие требование
Ответить
Математика
В палатку завезли 850 кг огурцов. Покупатель взял для соления 3% всех огурцов . Сколь??о кг огурцов купил покупатель?
Ответить
Математика
Разбить выражения на две группы: 13+2, 7+5, 14+1, 8+4, 9+6, 12+3, 9+3
Ответить