Нужны цитаты и взгляды Чадского и Фамусова на : 1) Отношение к богатству и чинам 2)Отношение к любви 3)Идеалы 4)Отношение к службе 5)Отношение к образованию 6)Отношение к крепостному праву 7)Отношение к свободе суждений

Литература

Нужны цитаты и взгляды Чадского и Фамусова на : 1) Отношение к богатству и чинам 2)Отношение к любви 3)Идеалы 4)Отношение к службе 5)Отношение к образованию 6)Отношение к крепостному праву 7)Отношение к свободе суждений

Автор: Гость