Нужны цитаты и взгляды Чадского и Фамусова на : 1) Отношение к богатству и чинам 2)Отношение к любви 3)Идеалы 4)Отношение к службе 5)Отношение к образованию 6)Отношение к крепостному праву 7)Отношение к свободе суждений
Литература
Нужны цитаты и взгляды Чадского и Фамусова на : 1) Отношение к богатству и чинам 2)Отношение к любви 3)Идеалы 4)Отношение к службе 5)Отношение к образованию 6)Отношение к крепостному праву 7)Отношение к свободе суждений
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нужную тебе табличку смотри во вложении. Первый файл - 1 и 2 действие комедии, второй - 3-4 действие.
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