Наибольшее количество осадков выпадает в предгорьях
География
Наибольшее количество осадков выпадает в предгорьях
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А предгорьях Гималаев, там есть деревня Черапунджи- место на Земле, где выпадает больше всего осадков
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