Какого цвета сизая от росы трава ? Какую картинку надо представить ?

Литература
Какого цвета сизая от росы трава ? Какую картинку надо представить ?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Серебристая от росы трава
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