Дерзость в мгновение изгоняет благоговение. У каждого воя судьба своя . Говори лично . но безразлично . Искусство размышления - важнейшее явление . Беги не от греческого, а от человеческого. Дай кров и прими дух, свекровь....

Литература
Дерзость в мгновение изгоняет благоговение. У каждого воя судьба своя . Говори лично . но безразлично . Искусство размышления - важнейшее явление . Беги не от греческого, а от человеческого. Дай кров и прими дух, свекровь. Добродетели, братки, в середине меж излишеством и недостатком. Не уклонись, дева, ни на десно ни на лево. Мудрость многих - сила благородных . Рес перерывов работа - скорость во та . Мужество, сродница, меж страхом и наглостью находится. Смиренномудрие и впредь меж гордостью и человекоугодием иметь. Благословление меж стыдом и бесстыдством не на мгновение. Речи полёт проникать в мысли Бога и людей не даёт. Ты, Митяй, страсть искореняй. Ни в мгновение радость в оскорблении. Красивое редко плодоносивое . Афоризмы мудрых , коль ко времени применяют - валидол заменяют . Смиренномудрие Славе я совет дал от тщеславия. Как достичь поднятия уровня понятия? Казак вот на поле кровь льёт , но не пот . Гадить годить. От сластолюбия дрожание-воздержание. Делай сколько сможешь сложностей , остальное отдай судьбе в возможности . Сребролюбие содержание тело укрепляет , энергией наполняет. Речи явление для самомысления. Глубокое мышление , как удаль молодца , питает мудреца . Стекаются драгоценности , коль твоё родство –не воровство. За истиной бежим – результат достижим. Ненасилие , бывает, вражду устраняет. Сказал мал - вдруг война , а я устал . Цель не нова - из сердца в сердце слова . Оберегает от бед , без кастовость , безвременье , без обстоятельность и не привязанность к территории. (Великий обет) Выигран бой, коль внутри покой. Договоримся , Пров , о значении слов . Враги меж нами с русскими именами. Руси образование — соцгрупп соборование. Русь стала заложницей капитала. Раскаты грома , даже вне дома , не мешают мудрецу слушать тишину . Все люди братия - разделяют лишь понятия . Спроси сколько стоит вред нанесённый Руси . На самом деле живём в духе , действуем в теле . Бездонны 64 кодоны . Смысл , Нике , только в русском языке. Интер — слово гнило, в переводе — могила. Народ — палач для решения особых задач. Кругом стон и плач, великий народ для решения великих задач. Смотри! Они нравственные дикари. Слова с языка не далее ушей пока .
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