Напишите эссе на тему "Гражданское общество и государство".Помогите пожалуйста написать эссе , очень надо .

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Какой-то точной определённой темы нет,но эссе в основном пишется по высказыванию определённого человека.Может быть это подойдёт. «Гражданское общество и государство – две взаимодополняющие друг друга социальные формы, способные совместными усилиями обеспечить разумный порядок, свободу, соблюдение естественных прав человека. (Б.Чичерин) Смысл этой фразы заключается в том, что гражданское общество связано непрерывно с государством. Т.е. совместными силами и действиями обеих сторон можно добиться хороших результатов. Проблема многих людей в том, что они, находясь в гражданском обществе, могут не соблюдать права и свободы человека, написанные в законах. Они считают ,что в этом обществе у них свои порядки и поступают так, как считают нужным, не руководствуясь с государством. Занимаясь, к примеру, участием в общественной жизни, гражданин не соблюдает справедливые законы, которые равны для всех. Я согласна со словами автора, потому что эти две социальные формы могут дополнять друг друга с совместными усилиями, чтобы всё было в пределах разумного. Если человек в гражданском обществе состоит, к примеру, в клубе «Профессиональные архитекторы», то он в праве реализовывать свои интересы по отношению к клубу и так же государству. Он может развиваться в разных сферах. Гражданское общество – объединение свободных и равных граждан, которые независимо от государства, может реализовывать свои интересы и потребности. Одним из признаком гражданского общества является частная собственность, как гарантия личной свободы. Но так же в этом обществе существуют разные формы собственности. Знакомы моей семьи, увлекался экономикой, уж больно нравилась ему эта наука. Преподавал её в вузе. Но со временем у него появилось желание узнать «политику» со всех сторон, зная материалы экономики. Он читал много книг, слушал лекции. И нашёл в городе клуб, под названием «будущие политики» и вступил в него. Через какое-то время он стал лидером этого общества. И они там начали активно заниматься общественной жизнью в своём городе. Проводили митинги, собрания с народом. И на этот им государство дало согласие, т.к. они против политики государства не выступали, а наоборот помогали в общественных делах. Это их общество добилось больших результатов, что они создали партию по помощи государству. Таким образом, гражданское общество и государство, взаимосвязанные социальные сферы, которые могу создать общественный порядок, свободу и соблюдение прав человека. Но соблюдая законы и правила порядка в обществе, чтобы деятельность человека не ограничивалась