Номер 490 как решить это трудно

Гость: Гость:

А что трудно-то????? Рисунок сам нарисуешь У треугольника АВС сторона АВ=6см, АС равна радиусу первой окружности, т.е.5 см, СВ равна 2-ой окр-ти, т.е. 3см. Поэтому периметр равен 5+6+3=14см