Фотосинтез-Части цветкаПричины высокого обмена веществ у птиц.

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А что именно надо про фотоминтез ? Фотосинтез это процесс образования органических веществ из углекислого газа и воды на свету при участии фотосинтетических пигментов. Происходит в 2 стадии: световую и темновую. Происходит в листьях и зелёных частях растения. Части цветка: венчик, цветоножка, цветоложе, чашечка, пестик, тычинки. У птиц быстрый метаболизм, в связи с полётом им нужно очень быстрое переваривание, чтобы не утежелять полёт, также у них повышенная температура и все процессы очень быстрые.