Фотосинтез-Части цветкаПричины высокого обмена веществ у птиц.
Биология
Фотосинтез-Части цветкаПричины высокого обмена веществ у птиц.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А что именно надо про фотоминтез ? Фотосинтез это процесс образования органических веществ из углекислого газа и воды на свету при участии фотосинтетических пигментов. Происходит в 2 стадии: световую и темновую. Происходит в листьях и зелёных частях растения. Части цветка: венчик, цветоножка, цветоложе, чашечка, пестик, тычинки. У птиц быстрый метаболизм, в связи с полётом им нужно очень быстрое переваривание, чтобы не утежелять полёт, также у них повышенная температура и все процессы очень быстрые.
Гость:
Фотосинтез- это процесс образования органического вещества из углекислого газа и воды на свету при участии фотосинтетических пигментов. Например: хлорофилл у растений, бактериохлорофилл и бактериородопсин у бактерий. Цветок состоит из стеблевой части (цветоножка и цветоложе), листовой части (чашелистики, лепестки) и генеративной части (тычинки, пестик или пестики). Части цветка делят на фертильные, или репродуктивные (тычинки, пестик или пестики), и стерильные (околоцветник) Высокий уровень обмена веществ связан с переработкой большого количества пищи.
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