Фрагмент одной цепи ДНК имеет следующие ст А-Т-Т-Г-Г-Ц-А-Ц.Какое строения будет иметь фрагмент второй цепи? а)Aa-Aa б)AA-Aa в)Aa-aa г)aa-aa
Биология
Фрагмент одной цепи ДНК имеет следующие ст А-Т-Т-Г-Г-Ц-А-Ц.Какое строения будет иметь фрагмент второй цепи? а)Aa-Aa б)AA-Aa в)Aa-aa г)aa-aa
Ответ(ы):
Гость:
2 цепь ДНК: ТААЦЦГТГ
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