Фрагмент одной цепи ДНК имеет следующие ст А-Т-Т-Г-Г-Ц-А-Ц.Какое строения будет иметь фрагмент второй цепи? а)Aa-Aa б)AA-Aa в)Aa-aa г)aa-aa

Биология

Фрагмент одной цепи ДНК имеет следующие ст А-Т-Т-Г-Г-Ц-А-Ц.Какое строения будет иметь фрагмент второй цепи? а)Aa-Aa б)AA-Aa в)Aa-aa г)aa-aa

Автор: Гость