Функция задана формулой f(x)=3x-2 найти1) f(3). f(0). f(-0.2). f (1.6) 2) Найдите значение х при котором f(x)=10. f(x)=-6. f(x)=0
Алгебра
Функция задана формулой f(x)=3x-2 найти1) f(3). f(0). f(-0.2). f (1.6) 2) Найдите значение х при котором f(x)=10. f(x)=-6. f(x)=0
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) f(3)=3*3-2=7 f(0)=3*0-2=-2 f(-0.2)=3*(-0.2)-2=-2.6 f(1.6)=3*1.6-2=2.8 2)3x-2=10 Отсюда x=8/3=2.667 3x-2=6 Отсюда x=4/3=1.333 3x-2=0 Отсюда x=2/3=0.667
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