Функция задана формулой y=10x+1.Найдите Значение y(игрик),если: 1) x=-1 2) x=3 3)x=-1/5 4)f(x)=x(в квадрате)-4
Алгебра
Функция задана формулой y=10x+1.Найдите Значение y(игрик),если: 1) x=-1 2) x=3 3)x=-1/5 4)f(x)=x(в квадрате)-4
Ответ(ы):
Гость:
1)у= -9 2)у=31 3)у=-1 4) не знаю
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