Что такое Федерация?Что такое субъекты?Что означает быть субъектом Федерации?

Обществознание
Что такое Федерация?Что такое субъекты?Что означает быть субъектом Федерации?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Федерация ( от лат. federare – объединять) – форма государственного устройства,  представляющая собой добровольный  союз государственных образований, обладающих политической самостоятельностью. Быть субъектом Федерации т.е входить в состав гос-ва,но обладать  политической самостоятельностью,иметь свое правительство,конституцию и т.д 
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