Что такое Федерация?Что такое субъекты?Что означает быть субъектом Федерации?
Обществознание
Что такое Федерация?Что такое субъекты?Что означает быть субъектом Федерации?
Ответ(ы):
Гость:
Федерация ( от лат. federare – объединять) – форма государственного устройства, представляющая собой добровольный союз государственных образований, обладающих политической самостоятельностью. Быть субъектом Федерации т.е входить в состав гос-ва,но обладать политической самостоятельностью,иметь свое правительство,конституцию и т.д
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