Что такое Федерация?Что такое субъекты?Что означает быть субъектом Федерации?

Гость: Гость:

Федерация ( от лат. federare – объединять) – форма государственного устройства, представляющая собой добровольный союз государственных образований, обладающих политической самостоятельностью. Быть субъектом Федерации т.е входить в состав гос-ва,но обладать политической самостоятельностью,иметь свое правительство,конституцию и т.д