Льдина. дождь.больница.деревья.медведь.альбом.здоровье.обезьяна.декабрь.коньки.и??рать.шалунья Вопрос: По какому признаку можно обьединить данные слова в три группы и подчеркните в словах изученные орфорграммы
Русский язык
Льдина. дождь.больница.деревья.медведь.альбом.здоровье.обезьяна.декабрь.коньки.и??рать.шалунья Вопрос: По какому признаку можно обьединить данные слова в три группы и подчеркните в словах изученные орфорграммы
Ответ(ы):
Гость:
Буква ь употребляется для обозначения раздельного произношения звуков-разделительный мягкий знак.Для обозначения мягкости согласного.Для обозначения некоторых грамматических форм.Деревья,здоровье,обезьяна,шалунья-здесь разделительный ь.Льдина,дождь,больница,медведь,альбом,декабрь,коньки,-здесь смягчающий ь.Играть-здесь неопределённая форма глагола.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика
Площадь участка,занятого пшеницей,9600м2. С каждых 150м2 этого участка собрали по 72 кг пшеницы. Сколько килограммов пшеницы собрали со всего участ...
Английский язык
Алгебра