Льдина. дождь.больница.деревья.медведь.альбом.здоровье.обезьяна.декабрь.коньки.и??рать.шалунья Вопрос: По какому признаку можно обьединить данные слова в три группы и подчеркните в словах изученные орфорграммы

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Льдина. дождь.больница.деревья.медведь.альбом.здоровье.обезьяна.декабрь.коньки.и??рать.шалунья Вопрос: По какому признаку можно обьединить данные слова в три группы и подчеркните в словах изученные орфорграммы

Автор: Гость