Льдина. дождь.больница.деревья.медведь.альбом.здоровье.обезьяна.декабрь.коньки.и??рать.шалунья Вопрос: По какому признаку можно обьединить данные слова в три группы и подчеркните в словах изученные орфорграммы

Русский язык
Льдина. дождь.больница.деревья.медведь.альбом.здоровье.обезьяна.декабрь.коньки.и??рать.шалунья Вопрос: По какому признаку можно обьединить данные слова в три группы и подчеркните в словах изученные орфорграммы
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Буква ь употребляется для обозначения раздельного произношения звуков-разделительный мягкий знак.Для обозначения мягкости согласного.Для обозначения некоторых грамматических форм.Деревья,здоровье,обезьяна,шалунья-здесь разделительный ь.Льдина,дождь,больница,медведь,альбом,декабрь,коньки,-здесь смягчающий ь.Играть-здесь неопределённая форма глагола.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
801000 делить на 900 в столбик
Ответить
Математика
Площадь участка,занятого пшеницей,9600м2. С каждых 150м2 этого участка собрали по 72 кг пшеницы. Сколько килограммов пшеницы собрали со всего участ...
Ответить
Английский язык
Переведите текст Срочно!!! Заранее спасибо!
Ответить
Литература
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА! рассказ "Срезал" напишите всех героев и главный смысл.
Ответить
Алгебра
X +(14,52-8,41) = 10,5
Ответить