Площадь участка,занятого пшеницей,9600м2. С каждых 150м2 этого участка собрали по 72 кг пшеницы. Сколько килограммов пшеницы собрали со всего участка? Помогите решить срочно плииииииз
Математика
Площадь участка,занятого пшеницей,9600м2. С каждых 150м2 этого участка собрали по 72 кг пшеницы. Сколько килограммов пшеницы собрали со всего участка? Помогите решить срочно плииииииз
Ответ(ы):
Гость:
Сначала найдем количество участков , с которых собирали пшеницу: 9600/150=64 участка. теперь найдем искомое количество пшеницы: 64*72=4608 кг пшеницы собрали со всего участка. Ответ: 4608 кг
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