Площадь участка,занятого пшеницей,9600м2. С каждых 150м2 этого участка собрали по 72 кг пшеницы. Сколько килограммов пшеницы собрали со всего участка? Помогите решить срочно плииииииз

Математика

Площадь участка,занятого пшеницей,9600м2. С каждых 150м2 этого участка собрали по 72 кг пшеницы. Сколько килограммов пшеницы собрали со всего участка? Помогите решить срочно плииииииз

Автор: Гость