Переведите текст Срочно!!! Заранее спасибо!

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Переведите текст Срочно!!! Заранее спасибо!
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Переводил переводчик так что если что сори это тема про шахматы и как в них играть Как играть: белый всегда сначала двигаться и игроки по очереди двигаться один кусок за один раз. Каждый тип части имеет свои ходы. Популярная настольная игра в России шахматы шахматы игра для двух игроков. Цель игры состоит в том, чтобы ловушку король противника Белый всегда сначала двигаться и игроки по очереди двигаться один кусок за один раз. Каждый тип части имеет свои ходы.
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