Пожалуйста помогите написать сочинение" почему нужно дорожить родным языком"

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Русский язык-один из самый красивых языков и на 1 месте сложных,первая Русь появилась очень давно когда правили цари.Для нас русский язык является родным и каждое русское слово должен любить человек,на Руси очень много областей и народов (Удмуртия,Казаки,Татары,Русские и т.д)Иностранец не может понять несколько предложений они принимают это на прямое значение например Золотые руки или Золотой ребёнок или некоторое устойчивое выражение Русской Национальности.Что бы развивать русскую речь придумали книги учебники или просто по современнее "Азбука" раньше без книги ни одно слово не сказать потому-что мы понимаем что нам пишут в всяких азбуках или сказках.Стоит посмотреть а с тобой целая страна согрета в руках и бывает несколько талантов самые великие музыканты и поэты!А.Пушкин,Чайковский,раньше русских было мало потому что все говорили на Латынском языке.Иван Грозный был великий царь а прозвали его потому что он никого не прощал а Лермонтов даже написал стих о подвиге поэзии Пушкина!Вот эта Русь была!Она велика и большая!Люби свою страну и родной язык!