Составьте простое предложение с обособленным обстоятельством. 1)Цвели фруктовые деревья. Они наполняли воздух пьянящим ароматом. 2)Горячим пламенем горел костёр. Бросал в темноту скупые блики света. 3)Было раннее утро. На ул...

Русский язык

Составьте простое предложение с обособленным обстоятельством. 1)Цвели фруктовые деревья. Они наполняли воздух пьянящим ароматом. 2)Горячим пламенем горел костёр. Бросал в темноту скупые блики света. 3)Было раннее утро. На улице было многолюдно.

Автор: Гость