Составьте простое предложение с обособленным обстоятельством. 1)Цвели фруктовые деревья. Они наполняли воздух пьянящим ароматом. 2)Горячим пламенем горел костёр. Бросал в темноту скупые блики света. 3)Было раннее утро. На ул...
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Составьте простое предложение с обособленным обстоятельством. 1)Цвели фруктовые деревья. Они наполняли воздух пьянящим ароматом. 2)Горячим пламенем горел костёр. Бросал в темноту скупые блики света. 3)Было раннее утро. На улице было многолюдно.
Ответ(ы):
Гость:
1. Цвели фруктовые деревья, наполняя воздух пьянящим ароматом. 2. Горячим пламенем горел костёр, бросая в темноту пьянящие ароматы.. 3. нельзя переделать
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