Переведитееееее плиииииизз

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Переводил переводчик так что если что сори НОВЫЙ ГОД Все английские люди празднуют Новый год Те, кто делают отмеча Nate его на 31 декабря. Многие люди идут в Трафальгаре, чтобы увидеть елку. Они имеют новый год смешно SE в тот день, когда они хотят, чтобы их любимых и близких году, когда Биг-Бен пробьют двенадцать они пьют тост Ритуал Новый год В американских люди празднуют Новый год, также они посещают их mi- дает и друзей или устраивать вечеринки дома, английские и американские люди часто делают резолюции новогодние: они являются обещаниями для детей Новый год делают новогодние резолюции, тоже. Это то, что Фил. на английском мальчик, писал: "Я часто принимают решения, но я не всегда держать их в этом году я собираюсь помочь моей маме о доме, чтобы быть хорошим к моей маленькой сестре, чтобы делать упражнения каждое утро, чтобы не опоздать на. школа. ходить в бассейн каждый день моя мама не собирается съесть шоколад, хлеб или спагетти, папа собирается играть в теннис каждый день. Моя мама и папа usual- LY держать свои решения, но я этого не делают. " А что насчет тебя? Вы делаете резолюции Новый год? Всегда ли вы держите