Определи части речи. выдели окончания . укажи род и число частей речи. новая большая железная дорога. корова ест летом зеленуюю траву и дает вкусное парное молоко. в лесу живет бурый лохматый косолапый медведь
Русский язык
Определи части речи. выдели окончания . укажи род и число частей речи. новая большая железная дорога. корова ест летом зеленуюю траву и дает вкусное парное молоко. в лесу живет бурый лохматый косолапый медведь
Ответ(ы):
Гость:
Новая,большая,железная дорога (Ед.ч.,Им.П. у всех!) Корова (Им.п.,ед.ч.) ест летом (Т.п.,ед.ч.) зелёную (В.п.,ед.ч.) траву (В.п.,ед.ч.) и дает вкусное,парное молоко (Им.п.,ср.р.,ед.ч у 3 последних слов) В лесу (П.п.,ед ч.) живёт бурый лохматый косолапый медведь (Им.п.,ед.ч. у 3 последних слов)
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