1. Первую берестяную грамоту нашли в Переяславле. Да/нет 2. Древним Новгородом упр??вляли посадники. Да/нет 3. Первым великим князем Киевским был Ярослав Мудрый. Да/нет 4. Золотые ворота в Киеве были построены в XI веке. Да/...
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1. Первую берестяную грамоту нашли в Переяславле. Да/нет 2. Древним Новгородом упр??вляли посадники. Да/нет 3. Первым великим князем Киевским был Ярослав Мудрый. Да/нет 4. Золотые ворота в Киеве были построены в XI веке. Да/нет 5. Киёв стоял на торговом пути "из варяг в греки". Да/нет
Ответ(ы):
Гость:
1.нет 2. да 3.? 4.да. 5.да.
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