1. Первую берестяную грамоту нашли в Переяславле. Да/нет 2. Древним Новгородом упр??вляли посадники. Да/нет 3. Первым великим князем Киевским был Ярослав Мудрый. Да/нет 4. Золотые ворота в Киеве были построены в XI веке. Да/...

Окружающий мир

1. Первую берестяную грамоту нашли в Переяславле. Да/нет 2. Древним Новгородом упр??вляли посадники. Да/нет 3. Первым великим князем Киевским был Ярослав Мудрый. Да/нет 4. Золотые ворота в Киеве были построены в XI веке. Да/нет 5. Киёв стоял на торговом пути "из варяг в греки". Да/нет

Автор: Гость