Легенды об А. Македонском маленькие напишите срочно нужно :-)

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«Предание гласит, - пишет ашхабадская газета, - что 2330 лет назад Александр Македонский, со своими полками остановился у лесистых отрогов Копетдага. 25-летний царь Македонского государства, чтобы усмирить население столицы Персидского царства, организовал поход на нее. Особое сопротивление его воинам оказали защитники отдаленной крепости. Наконец, ее удалось взять. В знак победы Александр, стоя на возвышении, принимал парад войск. После того, как прошли конные и пешие отряды, потянулись оставшиеся в живых защитники непокорной крепости, в основном, женщины, дети, старики... Позади всех медленно шагал старик, его Александр Македонский приказал привести к себе. Назвавшись, он спросил не поклонившегося старика, почему тот проявляет к нему пренебрежение. Старик, в свою очередь, назвал свое имя - Мурат и занятие - мастер по кяризам. «Наши профессии спорят друг с другом, - сказал старец. - Я рою кяризы, нахожу воду, которой орошаю землю, превращаю ее в цветущий сад. Ты же, повелитель, топчешь его, превращаешь в пустыню». Легенда гласит, что ответ старца понравился Александру Македонскому. Он заинтересовался кяризным делом, а вскоре наделил всех мастеров-кяризников равными с военачальниками правами".