Найдите 3 лишних слова:Удмуртия,Ставропольский край,Тверская область,Урал,Респуб??ика Коми,Тамбовская область,Северная Асетия,Кавказ,Бурятия,Помир,Москва,Чувашия. ЗАРАНЕЕ СПАСИБКИ!!!
Обществознание
Найдите 3 лишних слова:Удмуртия,Ставропольский край,Тверская область,Урал,Респуб??ика Коми,Тамбовская область,Северная Асетия,Кавказ,Бурятия,Помир,Москва,Чувашия. ЗАРАНЕЕ СПАСИБКИ!!!
Ответ(ы):
Гость:
Тверская область, Ставропольский край,Москва
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Литература
Биология