Найдите 3 лишних слова:Удмуртия,Ставропольский край,Тверская область,Урал,Респуб??ика Коми,Тамбовская область,Северная Асетия,Кавказ,Бурятия,Помир,Москва,Чувашия. ЗАРАНЕЕ СПАСИБКИ!!!

Обществознание
Найдите 3 лишних слова:Удмуртия,Ставропольский край,Тверская область,Урал,Респуб??ика Коми,Тамбовская область,Северная Асетия,Кавказ,Бурятия,Помир,Москва,Чувашия. ЗАРАНЕЕ СПАСИБКИ!!!
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Гость:
Тверская область, Ставропольский край,Москва
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