Отношение радиуса вписанной к радиусу описанной около квадрата окружности равно
Математика
Отношение радиуса вписанной к радиусу описанной около квадрата окружности равно
Ответ(ы):
Гость:
Пусть r - радиус вписанной окружности, R - радиус описанной окружности. r / R = 1 / √2 R / r = √2
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