Длина одной стороны прямоугольника 21 см а другой на 12 см меньше. найдите периметр ??рямоугольника

Математика
Длина одной стороны прямоугольника 21 см а другой на 12 см меньше. найдите периметр ??рямоугольника
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
21-12=9(см) Р=9+21+9+21=60(см) Ответ:60 см периметр прямоугольника
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