Длина одной стороны прямоугольника 21 см а другой на 12 см меньше. найдите периметр ??рямоугольника

Математика

Длина одной стороны прямоугольника 21 см а другой на 12 см меньше. найдите периметр ??рямоугольника

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