Нарисуй один прямоугольник длины сторон которого 6 и 4 клеточки и второй прямоугольник с длинами сторон 8 и 3 клеточки.В каком прямоугольнике клеточек больше.

Математика

Нарисуй один прямоугольник длины сторон которого 6 и 4 клеточки и второй прямоугольник с длинами сторон 8 и 3 клеточки.В каком прямоугольнике клеточек больше.

Автор: Гость