Нарисуй один прямоугольник длины сторон которого 6 и 4 клеточки и второй прямоугольник с длинами сторон 8 и 3 клеточки.В каком прямоугольнике клеточек больше.

Математика
Нарисуй один прямоугольник длины сторон которого 6 и 4 клеточки и второй прямоугольник с длинами сторон 8 и 3 клеточки.В каком прямоугольнике клеточек больше.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
6*4=24 8*3=24 Количество клеток одинаково.
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