Решите пожалуйста: (-x-4)(3x+3)=0

Алгебра
Решите пожалуйста: (-x-4)(3x+3)=0
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
-x-4=0 или 3x+3=0 -x=4    или 3x=-3 x=-4    или x=-1 Ответ: -4 или -1
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