Один самолёт пролетел в 1/5 часа 100км, а другой в 1/10 часа 80 км. На сколько км один самолёт пролетает в час больше другого?

Гость: Гость:

1/5 расстояния -это 100км. Тогда все расстояние 5 таких частей (знаменатель должен быть равным числителю -это целое число) ;100*5=500(км) -пролетел первый. Второй так же находим. 80*10=800(км) -пролетел второй. 800-500=300(км) -на столько больше пролетел второй