Найдите значение выражения а) (16.5-13целых7/9)*6/11+2.2(8/33-1/11)+3целых2/11=
Математика
Найдите значение выражения а) (16.5-13целых7/9)*6/11+2.2(8/33-1/11)+3целых2/11=
Ответ(ы):
Гость:
(16.5-13целых7/9)*6/11+2.2(8/33-1/11)+3целых2/11=(16.5-13*7/9)*6/11+2.2(8/33-1/11)+3*2/11=4.36363636
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