Винни- пух сочинил 36 шумелок, 39 пыхтелог а сопелог на 58 меньше чем шумелок и пыхтел??г вместе сколько всего песенок сочинил винни- пух ?

Математика

Винни- пух сочинил 36 шумелок, 39 пыхтелог а сопелог на 58 меньше чем шумелок и пыхтел??г вместе сколько всего песенок сочинил винни- пух ?

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