Винни- пух сочинил 36 шумелок, 39 пыхтелог а сопелог на 58 меньше чем шумелок и пыхтел??г вместе сколько всего песенок сочинил винни- пух ?
Математика
Винни- пух сочинил 36 шумелок, 39 пыхтелог а сопелог на 58 меньше чем шумелок и пыхтел??г вместе сколько всего песенок сочинил винни- пух ?
Ответ(ы):
Гость:
36+39=75 всего теперь 75-58=17сопелок теперь всего 17+75=92
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