Какие здесь соединения проводников?Перечислить как соединяется каждый с каждым.

Физика
Какие здесь соединения проводников?Перечислить как соединяется каждый с каждым.
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Ответ(ы):
Гость:
R1 и R3 параллельно R2 последовательно к R1 и R3 R4 параллельно к R1, R2, R3
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