Определить методическую направленность задания:реши уравнения способом подбора:х+3=8,5+х=7,х-4=6,9-х=4

Математика
Определить методическую направленность задания:реши уравнения способом подбора:х+3=8,5+х=7,х-4=6,9-х=4
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
5+3=8 5+2=7 10-4=6 9-5=4 метод. направленность-это выстроенная система методов направленная на решение определенных задач и достижения целей. В данном случае научиться решать уравнения способом подбора т.е. подстановки определенных чисел 
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