решите 3 уравнение дам 10 баллов пожалуйсто очень срочно
Алгебра
решите 3 уравнение дам 10 баллов пожалуйсто очень срочно
Ответ(ы):
Гость:
(1-у+7у)/7=(у+6)/2 2(1+6у)=7(у+6) 2+12у=7у+42 5у=40 У=8
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