ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА! рассказ "Срезал" напишите всех героев и главный смысл.

Гость: Гость:

Завязкой сюжета рассказа является приезд к старухе Агафье Журавлевой сына Константина Ивановича. Он кандидат наук, жена его — тоже, а дочка — школьница. В подарок матери привозят они то, что в их понимании необходимо для деревен­ской жизни: электрический самовар, халат и деревянные ложки.Среди жителей деревни было немало людей, которые сде­лали карьеру и считались знатными (один полковник, два лет­чика, врач, корреспондент). К этой категории можно отнести и кандидата наук Журавлева. Непременным ритуалом приезда таких людей в родную деревню был их рассказ о своей жизни. При этом они шли на общение с народом с открытой душой, видя в земляках искренний интерес к себе. Глеб же любил устраивать из таких встреч целый спектакль, ожидая удачного момента, чтобы «срезать» зазнавшегося, по его мнению, чело­века, например, найти ошибку в суждении или уличить в не­знании какого-нибудь важного исторического факта.Ретроспективный рассказ Шукшина о споре Глеба с пол­ковником по поводу того, кто велел поджечь Москву в 1812 году, уже является своеобразным намеком на драматиче­скую развязку сюжета. Амбициозное желание Капустина сре­зать кандидата, как называют Журавлева в рассказе, возникает уже в момент, когда он узнает о приезде Константина Ивано­вича. «Голой рукой не возьмешь», — заявляет он. Мужики же его подзадоривают, надеясь посмотреть на очередной спек­такль. «Так ведет опытного кулачного бойца, когда становится известно, что на враждебной улице объявился некий новый ухарь», — комментирует В.М. Шукшин их поведение.Ничего не подозревающий кандидат встречает гостей ра­достно, по-дружески. В повествовании начинает звучать опре­деленная двусмысленность: с одной стороны, Журавлев — кандидат наук, а с другой — кандидат на очередное «среза­ние», жертва, которая еще не знает, какой поединок ей вскоре предстоит выдержать.Вместо общих воспоминаний о детстве Капустин начинает беседу на философские темы. Журавлев пытается уклониться от дискуссии, отшучивается, но в планы Глеба это не входит. Слов­но клещ, впившийся в горло, или коршун, камнем падающий на добычу, начинает он доказывать Журавлеву, что не тянет интел­лект того на кандидатскую зарплату, что никакой он не мысли­тель, каким его считают, что не заслужил он того положения в обществе, которое имеет. А вот провинциалы, над ущербностью которых они с женой готовы посмеяться, ни в чем не уступят по части интеллекта, хоть и не отмечены учеными степенями.В разговоре с Журавлевыми Капустин открыто объявляет им цель своих скандальных обвинений: «Люблю по носу щелкнуть — не задирайся выше ватерлинии». Символичны в этой связи фамилии героев: Журавлевы парят где-то высоко, составляя общественную элиту, а Капустин так и не оторвался от своего огорода. Справедливо ли это?Разумеется, в споре с Журавлевым Капустин не прав, как по форме, так и по содержанию. В его тирадах, обращенных к Константину Ивановичу, больше изощренных оскорблений и обвинений, чем рациональных идей и здравых мыслей. А уж устраивать весь этот спектакль перед человеком, к которому пришел в гости, совсем неуместно. Однако в позиции Капус­тина немало здравого смысла: совершая открытия и создавая новые книги, представители науки нередко просто прикрыва­ются словами о народном благе, забывая о том, как живет на­род на самом деле и что изменится в его реальной тяжелой и приземленной жизни от этих статей и открытий.Рассказ В.М. Шукшина заставляет общество внимательнее относиться к интеллектуальному потенциалу русского челове­ка, подчеркивает необходимость поставить заслон на пути создания псевдоискусства, так называемой массовой культу­ры, на деле распространяющей дурной вкус и интеллектуаль­ную убогость. В.М. Шукшин своим произведением прежде всего «по носу щелкнул» любителей разговаривать с народом с позиции знати и кичиться своим высоким положением. Пи­сатель еще раз заставляет нас вспомнить, что социальный ста­тус, помимо благ и привилегий, накладывает на человека оп­ределенные обязанности. Прежде всего, он должен ему соответствовать во всех отношениях. Для этого надо постоян­но работать над собой, расти в профессиональном и творче­ском плане, а не упиваться прежними заслугами.