Как переводиься i want to see you cry

Английский язык
Как переводиься i want to see you cry
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Я хочу видеть тебя плачущим (ей).
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