T*7-80=340решите пажалуста

Математика
T*7-80=340решите пажалуста
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Чтобы найти Т нужно 1)340+80=420 2)420:7=60 60*7-80=340
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