Функция задана формулой y=-2x+5. Принадлежит ли графику функции A(1;3) и B(-1;6)?
Алгебра
Функция задана формулой y=-2x+5. Принадлежит ли графику функции A(1;3) и B(-1;6)?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Надо подставить в формулу значения х = 1 и -1 , получим у = 3 и 7. Таким образом, А - принадлежит, И - не принадлежит.
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